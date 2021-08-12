شكرا لقرائتكم خبر مناولة 602 ألف حاوية في موانئ السعودية خلال يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت مناولة الحاويات في الموانئ السعودية خلال يوليو 2021، حيث شهدت مناولة 602 ألف حاوية صادرة وواردة، منها حاويات المسافنة والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 7.38 % بواقع أكثر من 244 ألف حاوية قياسية، وبلغ أعداد البضائع المناولة أكثر من 24 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعا بنسبة 7.64 % بواقع 1,028 سفينة.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر الماضي ارتفاعا في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة 254%، بواقع مليوني رأس من الماشية الحية، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع في أعداد الركاب بنسبة 91 %، بواقع أكثر من 54 ألف راكب.

كما شهدت الموانئ ارتفاعا في أعداد السيارات بنسبة 77 %، بواقع أكثر من 66 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1.4 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

حركة الموانئ يوليو 2021

