«إتمام» يوقع مذكرتي تفاهم لتسهيل أعمال المطورين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» مذكرتي تفاهم مع بنك الرياض وشركة بيان للمعلومات الائتمانية، بهدف تقديم عدد من الخدمات الالكترونية والتحليلات المالية لتسهيل أعمال المطورين العقاريين عبر منصة «إتمام»، امتدادا لجهود المركز في تيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري للإسهام في تنمية القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير.

ووقع الاتفاقية مدير عام المركز المهندس عبدالوهاب القحطاني، والرئيس الأول لمصرفية الشركات في بنك الرياض محمد أبو النجا، ومدير عام إدارة تقنية المعلومات في شركة بيان المهندس محمد بامقدم؛ ضمن جهود المركز لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-، لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وتهدف مذكرة التفاهم مع بنك الرياض إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الالكترونية عبر منصة «إتمام» لتمكين المطورين العقاريين من فتح حساب ضمان خاص بمشروعات البيع على الخارطة، والتقديم للحصول على تمويل للمشروعات المرخصة، وتوفير بيانات مشروعات البيع على الخارطة لتسهيل تمويل الأفراد من عملاء البنك.

كما تعمل مذكرة التفاهم مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية على تعزيز مجال الاستشارات والتحليلات المالية لقطاع التطوير العقاري، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومشاركة الدراسات والإحصاءات المتعلقة بقطاع التطوير العقاري.

وأوضح القحطاني أن توقيع المذكرتين يأتي استمرارا لجهود المركز لتحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين، وتأكيدا على دور «إتمام» في تيسير إنشاء المشروعات العقارية بالمملكة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري من داخل وخارج المملكة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية وتيسير حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم.

وأشار القحطاني إلى أن المذكرتين ستسهمان في رفع كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية، وتسهيل تقديم «إتمام» للخدمات للمطورين العقاريين عبر منصته الالكترونية، وإضافة خدمات الكترونية واستشارية مشتركة مع بنك الرياض وشركة بيان للمعلومات الائتمانية بما يخدم قطاع التطوير العقاري ويسهم في تطوير أعمال الجانبين من خلال توفير خدمات تبادل المعلومات والتعاون المشترك بين الجانبين.