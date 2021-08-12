شكرا لقرائتكم خبر الكهرباء تعرض مشروعات في تبوك بقيمة 7 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرضت الشركة السعودية للكهرباء عددا من المشروعات التي تنفذها بمنطقة تبوك، بقيمة إجمالية 7.1 مليارات ريال، من خلال جناحها بمعرض المشروعات، المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.

وأتاحت الشركة أمام زائري المعرض، الاطلاع على نسب الإنجاز في مشاريعها الجاري تنفيذها وبلغت 6 مشروعات وبتكلفة تقديرية وصلت إلى 5.5 مليارات ريال منها: إنشاء محطة توليد ضباء الخضراء بالدورة المركبة وبقدرة إنتاج 605 ميجاوات، التي ستسهم في الاستخدام الأمثل للوقود والحفاظ على البيئة بتقليل الانبعاثات الكربونية باستخدام الطاقة الشمسية وكذلك تعزيز قدرات التوليد وزيادة موثوقية واستقرار الشبكة ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة إلى 95% وبتكلفة بلغت 3405 ملايين ريال.

واطلع الزائرون على مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج جهد 380 ك ف لربط ضباء والوجه بإجمالي أطوال شبكات جهد فائق 210 كم وبلغت تكلفته 249,6 مليون ريال للمساهمة في رفع وتعزيز كفاءة منظومة النقل الكهربائية، ومشروع إنشاء محطة تحويل البحيرة تبوك- 2 جهد (380/132ك.ف) وربطها بالشبكة لمواكبة نمو أحمال منطقة تبوك وبتكلفة وصلت 683 مليون ريال، ومشروع العدادات الذكية الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 100% ويقدم منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة وتتيح للمشترك مراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي لتساعده على تعديل نمطه الاستهلاكي، ومشروع وإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد ومشروع تعزيز وتحسين شبكات التوزيع.

كما أطلعت الشركة زائري المعرض مشاريعها تحت الطرح والترسية بتكلفة تقديرية وصلت إلى 1.6 مليار ريال لمشروع إنشاء محطة تحويل جنوب حقل جهد (380/132ك.ف) ومشروع إنشاء خط الربط الثاني طبرجل- تبوك جهد 380 ك.ف.

ويواصل معرض المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك فعالياته حتى يوم الاثنين القادم وتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية لعرض مشاريعها والتي تشمل مشروعات جامعية وتعليمية وصحية ومشروعات للكهرباء والمياه، ومشروعات تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ 12.6 مليار ريال.