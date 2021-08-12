شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع على رأسها المقاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.9%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.3%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.3%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 2.9%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية ومواد البناء بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.6%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، وهبط قطاعي التجارة والموزعون والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، 0.2%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 10884.50 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2871.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.10% مغلقًا عند مستوى 3846.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.73% مغلقًا عند مستوى 13247.81 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 9.61% ليغلق عند مستوى 3524.95 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 9.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثاني في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 715.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وزاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 376 مليار جنيه إلى 380.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 134 مليار جنيه إلى 136.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 509.9 مليار جنيه إلى 516.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%.

بالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.759 مليار ورقة منفذة على 238 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.791 مليار ورقة منفذة على 312 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.