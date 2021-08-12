شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم.. التخطيط تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لـ7 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 12 – 8 – 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 على مدار اليوم ومن بينها أسعار الذهب والعملات .

التخطيط تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لـ7 مليارات دولار

استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة خطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، والمستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5,4% وذلك في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها، بالإضافة إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلي 17.6% واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6% ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%، موضحة أن تلك المستهدفات قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المنشود، ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصري على الصمود في مواجهة التحديات، وإدراك واعٍ بصلابة الاقتصاد الوطني، والعزم القوي على حشد الجهود لارتقاء وطننا الغالي لمصاف الدول المتقدمة.

ضخ 351 مليون جنيه لاستكمال اعمال الترفيق بمنطقة جنوب الرسوة الصناعية

عقد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا موسعا بمقر الهيئة مع 16 من المستثمرين الصناعيين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات، حيث تناول اللقاء بحث سبل توفير الأراضي المطلوبة في أسرع وقت وتبسيط كافة الإجراءات للبدء في مشروعاتهم.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة على اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة وكافة اجهزتها التابعة بتذليل كافة التحديات امام المستثمرين للبدء فورا في إنشاء مشروعاتهم الصناعية، وشدد الزلاط على أن الهيئة بكامل أدواتها وكوادرها وخبراتها مسخرة لخدمة المستثمر الصناعي الجاد والتيسير عليه لاقصى حد ممكن وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه.

وأشار الزلاط إلى أن اللقاء استعرض مقومات المنطقة الصناعية ومزاياها الاستثمارية ومستوى الترفيق بها، كاشفا عن أن المستثمر بمجرد استلامه الأرض واستخراج رخصة البناء سيجد الأرض جاهزة تماما لاستقبال استثماراته من حيث تكفل الهيئة بإزالة أية مخلفات على الأرض من خلال شركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة، وكذلك انهاء كافة شبكات الترفيق الداخلية بالمنطقة وبدء الانشاءات.

الضرائب: تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على متوسطى الممولين بالقاهرة 15سبتمبر

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحظى بإهتمام ومتابعة دقيقة من وزير المالية،لافتاً إلى أن الميكنة تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات، كما أنها السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق التحول الرقمى لمنظومة الضرائب.

وأشار عبد القادر إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على نشر الوعى الضريبى والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات فى هذا الشأن، مشيدا بدور إتحاد الصناعات فى التعاون مع المصلحة لعقد ندوات توعية يتم من خلالها شرح الموضوعات الضريبية المختلفة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات.

وقال عبد القادر، إن منظومة الإقرارات المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب بدأت مرحلة جديدة تعتبر مرحلة متقدمة على طريق الميكنة والتحول الرقمي، وهي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير الماضي، موضحاً أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم تطبيقها على ممولي مركز كبار الممولين، وسيتم تطبيقها على ممولى مركز متوسطى الممولين (القاهرة)، ومركز كبار المهن الحرة ( بمدينة نصر) بداية من 15 / 9 / 2021 ، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيقها على باقي المأموريات تباعاً

صعود مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية بنسبة 0.31% خلال ثاني أسبوع تداول

ارتفع مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية، خلال ثاني أسبوع تداول، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1081.21 نقطة، بحجم تداول 7.4 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون جنيه بعدد عمليات 83 عملية.

جاء ذلك بعدما أطلقت إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء الماضي، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.

وتضم المؤشرات الجديدة السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.





ارتفاع أسعار الذهب في مصر 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 773 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات قبل قليل بسوق الذهب في مصر، ليصعد الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب من 767 جنيها للجرام إلي 773 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن من 1737 دولار إلي 1754 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 883.5 جنيه.

عيار 21 سجل 773 جنيها.

عيار 18 سجل 662.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6184 جنيها.





أسعار الدولار اليوم الخميس 12-8-2021 فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 12-8-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد1443 هـ، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" عند 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند سعر 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.