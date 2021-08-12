شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح "المواساة" للارتفاع 22% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة المواساة للخدمات الطبية، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 22.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 141.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 115.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 154.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 131.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 12% نتيجة استمرار تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، تحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة، والاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة

وارتفعت الإيرادات إلى 526.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 468.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 288.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 223.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 147.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 108 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 8% نتيجة مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة، بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة.