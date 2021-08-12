شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "التموين" تتراجع 88% بالربع الثاني لارتفاع الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الخطوط السعودية للتموين، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الخسائر بنسبة 87.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 17.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 143.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائرا تشغيلية بلغت 7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 128 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى التعافي من آثار جائحة كوفيد 19 نتيجةً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس وخاصةً عودة الرحلات التجارية الدولية خلال هذه الفترة، حيث أدى عودة الرحلات إلى التأثير الإيجابي المباشر على عمليات الشركة مع زيادة في الإيرادات بنسبة 127.321% (257.1 مليون ريال سعودي).

وارتفعت الإيرادات إلى 257.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 113.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 47.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 128.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 30 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 15.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تأثير جائحة كوفيد 19 وخاصة الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الدولية اعتبارا من منتصف مارس 2020، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.