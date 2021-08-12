شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الحمادي" ترتفع 3% بالربع الثاني لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الحمادي للتنمية والإستثمار، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 3.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 40.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 39.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 47.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 50.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى إرتفاع إيرادات فطاع الخدمات الطبية وذلك نتيجة تعافي نشاط العيادات الخارجية ووصولها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. كذلك ارتفعت إيرادات قطاع المنتجات الصيدلانية، وانخفضت تكاليف التمويل نتيجة إنخفاض أرصدة القروض و إنخفاض تكلفة الإقراض.

وارتفعت الإيرادات إلى 267.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 244.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 75.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 64.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 75.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 64.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع إيرادات قطاعي الخدمات الطبية والمنتجات الصيدلانية وذلك نتيجة زيادة أعداد مرضى العيادات الخارجية ومرضى التنويم بالإضافة إلى زيادة المرضى المحولين من مقام وزراة الصحة.