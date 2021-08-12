شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى مستوى 375 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين – أحد قياسات التضخم – في أمريكا بنسبة 1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 1% في يوليو/تموز متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 35416 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 4439 نقطة، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 14722 نقطة.