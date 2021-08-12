شكرا لقرائتكم خبر عن 90.2 % نسبة تعاملات المصريين بالبورصة خلال ثاني أسبوع في أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثاني أسبوع في شهر أغسطس، واستحوذ الأجانب على نسبة 3.8%، والعرب على 6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 37.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 40.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 82.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.1%، وسجل العرب 7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.6 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.2 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 10884.50 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2871.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.10% مغلقًا عند مستوى 3846.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.73% مغلقًا عند مستوى 13247.81 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 9.61% ليغلق عند مستوى 3524.95 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 9.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثاني في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 715.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وزاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 376 مليار جنيه إلى 380.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 134 مليار جنيه إلى 136.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 509.9 مليار جنيه إلى 516.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%.