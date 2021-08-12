شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للهبوط بفعل ضغط أمريكي على تحالف "أوبك بلس" لزيادة الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتستأنف خسائرها بعد يومين من عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،يأتي هذا التراجع بفعل ضغط إدارة الرئيس الأمريكي"جو بايدن" على تحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج ،ويطغي تأثير ذلك على انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،بالتزامن مع هبوط مخزونات البنزين لأدنى مستوى خلال هذا العام ، فى علامة على تسارع الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 68.71$ ، من مستوى الافتتاح عند 69.33$، و سجل أعلى مستوي عند 69.60$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.75 % إلى مستوي 71.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 71.56$ ، وسجل أعلى مستوي عند 71.88$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع.

حثت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الأربعاء تحالف أوبك بلس على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ،وأعاذت ذلك إلى ضمان سلامة تعافي الاقتصاد العالمي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.4 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 6 آب/أغسطس ، فى ثاني انخفاض أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،فى حين توقع الخبراء انخفاض بحوالي 0.8 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع الخامس على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، فى علامة إيجابية على قوة مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.3 مليون برميل ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.