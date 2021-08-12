شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات فى يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر تموز/يوليو مرتفعا بمقدار 1.0% شهريا ، أفضل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.6%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 1.0 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 1.0% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 1.0 %،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.