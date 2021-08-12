شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 12-8-2021، أمام الريال السعودى، سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.41 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.76 ريال سعودى.

اما عن أسعار العملات فى مصر استقرت اليوم الخميس الموافق 12-8-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك نظرا لاجازتها اليوم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.41 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.20 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.00 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.76 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 211.03 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 211.03 ريال بما يعادل 56.27$ سعر الذهب عيار 22بنحو 193.45 ريال بما يعادل 51.58$ سعر الذهب عيار 21بنحو 184.66 ريال بما يعادل 49.24$ سعر الذهب عيار 18بنحو 158.28 ريال بما يعادل 42.20$ سعر الذهب عيار 14بنحو 123.10 ريال بما يعادل 32.82$ سعر الذهب عيار 12بنحو 105.52 ريال بما يعادل 28.14$ سعر أوقية الذهببنحو 6,563 ريال بما يعادل 1,750$ سعر جنيه الذهببنحو 1,477 ريال بما يعادل 393.90$ سعر كيلو الذهببنحو 211,031 ريال بما يعادل 56,270$