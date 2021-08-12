شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 11-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم الخميس 12-8-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، نظرا لإجازة البنوك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصري عند 18.29جنيه للشراء، و18.47جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.29جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.