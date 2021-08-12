شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبعدما أظهرت بيانات تباطؤ وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، الأمر الذي قلص من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.1 % إلى مستوى 92.84 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.90 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.94 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 93.20 نقطة.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية على مجلس الاحتياطي الاتحادي ،وقلص من احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى الأجل القريب.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية الهامة من واشنطن ، عن أسعار المنتجين خلال تموز/يوليو ،والتي تعتبر مؤشرا رائدا لأسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 7.2% سنويا فى تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 7.3 % فى حزيران/يونيو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.6% من ارتفاع بنسبة 1.0% الشهر السابق.

وتصدر بنفس التوقيت ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.375 مليون فى الأسبوع المنتهي 6 آب/أغسطس من 0.385 مليون الأسبوع الأسبق.