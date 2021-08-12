شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 5 أشهر بعد تباطؤ التضخم الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى خمسة ِأشهر ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد تباطؤ وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,858.13$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,851.27$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,848.90$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1,683.67$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 93.19 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة الخضراء كأفضل استثمار متاح ، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو.

خففت تلك البيانات الضغوط التضخمية على مجلس الاحتياطي الاتحادي ،وقلصت من احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى الأجل القريب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الثاني على التوالي،ليستمر الإجمالي عند 1,023.54 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 5 أيار/ مايو الماضي.