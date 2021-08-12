شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 12-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع بقيمة 6 جنيهات قبل قليل بسوق الذهب في مصر، ليصعد الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب من 767 جنيها للجرام إلي 773 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن من 1737 دولار إلي 1754 دولار.





أسعار الذهب اليوم:

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 883.5 جنيه.

عيار 21 سجل 773 جنيها.

عيار 18 سجل 662.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6184 جنيها.

وعاد الذهب للارتفاع مرة أخرى بعد أن هبط الدولار عن ذروة أربعة أشهر مقابل عملات مناظرة كبيرة اليوم الخميس إذ يستوعب المتعاملون في العملات بيانات من اليوم السابق تظهر أن التضخم الأميركي ربما يعتريه الفتور.

ولم يطرأ تغيير على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 92.907 بعد أن نزل 0.2% أمس الأربعاء عقب تقرير أظهر انحسار نمو أسعار المستهلكين.

وارتفعت العملة الأميركية بوجه عام منذ منتصف يونيو، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أول أبريل نيسان عند 93.195 قبل البيانات الصادرة أمس الأربعاء، حين ألمح مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى أنه يتأهب لزيادة أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع وفي ظل دلائل على أن الطلب المكبوت في الاقتصاد المتعافي يغذي زيادات الأسعار.