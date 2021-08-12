شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماعات رئيس البريد في كوت ديفوار.. ولقاء مع نظيره الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "رقمنة الخدمات البريدية وتطوير التجارة الإلكترونية" يشارك البريد المصري في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان وذلك خلال الفترة من 8 إلى 28 أغسطس 2021.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن هذه الاجتماعات تحمل أهمية خاصة حيث انها سوف تتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم حيث انه سيتم خلال المؤتمر ترشح مصر لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد عن الدورة 2021 – 2025، وانتخاب مدير عام جديد للاتحاد وانتخاب نائب للمدير العام للاتحاد عن الدورة 2021 – 2025 كما سيتم الاتفاق على خطة المنتجات المتكاملة ومناقشة إصلاح نظام المساهمة الجديد في ميزانية الاتحاد والاتفاق على آلية تمويل صندوق المعاشات الخاص بموظفي الاتحاد بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بالموقف الافريقي من فتح باب الاتحاد البريدي العالمي للأطراف الفاعلة.

هذا وألقى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري كلمة مصر نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى والذي عقد بحضور رئيس مجلس وزراء كوت ديفوار ورئيس مجلس وزراء مالي والعديد من وزراء البريد والاتصالات ورؤساء الإدارات البريدية والمنظمين البريديين ورؤساء البعثات الدبلوماسية بكوت ديفوار والتي أكد فيها على أن البريد شريك حقيقي للشمول المالي والتكامل الإقليمي واستعراض الإنجازات التي حققها البريد المصري في مجال التحول الرقمي والتجارة الالكترونية والدمج المالي وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الشمول المالي وتعميمها على كافة البلدان الإفريقية وذلك في ظل توصية الاتحاد البريدي العالمي بضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري باتريك آتشي رئيس وزراء كوت ديفوار وتناول اللقاء بحث ومناقشة الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس البريد المصري رئيس وزراء كوت ديفوار درع الاحتفال بموكب المومياوات الملكية وألبوم طوابع المومياوات الملكية التي أصدرها البريد المصري لتوثيق هذا الحدث الهام، كما عقد رئيس البريد المصري الدكتور شريف فاروق العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية المكثفة مع وزير الاقتصاد الرقمي و البريد بكوت ديفوار ووزير الاتصالات الفلسطيني و والوفود العربية المشاركة في المؤتمر والمرشحين لمنصب المدير العام ونائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي وممثلي الاتحادات البريدية المشاركة في فعاليات المؤتمر للتوصل إلى اتفاق يُدخل تعديلات على الأنظمة الحالية بما يخدم مصالح مصر والدول النامية والأقل نمواً.

وأضاف رئيس البريد أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد وتوفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة لا غنى عنها في تطوير الخدمات البريدية وتطبيق الشمول المالي عبر إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم.