شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 12-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الخميس 12-8-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، نظرا لإجازة البنوك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصري عند 18.29جنيه للشراء، و18.47جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.29جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ثبت سعر الريال السعودى اليوم الخميس 12-8-2021، مقابل الجنيه المصرى، وذلك نظرا لإجازة البنوك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ ، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.34 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع.

18.47 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.29 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.29 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.29 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.27 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

18.50 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.32 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.32 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة18.33 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.38 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.