شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات الجملة.. البطاطس بين 3-6 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجلت البطاطس بين 3-6 جنيهات للكيلو ، و البامية بين 5-9 جنيها للكيلو وسجلت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم بين 18-22 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الطماطم بين 1.5-3جنيهات للكيلو، الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، سعر الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.