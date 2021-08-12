شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم .. الطن بين 14200- 14600 جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستقرت أسعار الحديد اليوم بين 14200- 14600 جنيه تسليم أرض مصنع ، و سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وسجل الاسمنت الأسود بين 880- 1150 جنيها تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، واستقرت أسعار الجبس عند 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجل سعر الأسمنت المخلوط بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك بين 600-650 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض يتراوح بين 2350-2450 جنيها .