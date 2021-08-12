شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر "دور للضيافة" 64% لتحسن الإيرادات وانخفاض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة دور للضيافة، المُعلنة اليوم الخميس، انخفاضاً في الخسائر بنسبة 63.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 3.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 9.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 3.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى تحسن الإيرادات لبعض فنادق الشركة وإنخفاض المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي في تخفيض خسارة الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات إلى 113.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 92.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 941 ألف مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 10.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.