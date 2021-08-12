شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة بأرباح "اليمامة للحديد" بالربع الثاني 2021 لارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاع الإنشاءات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 6880% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 65.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 83.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.7مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاع الإنشاءات بنسبة 54.81%، وهي نسبة أعلى من نسبة إرتفاع تكلفة مبيعات القطاع التي بلغت 17.43% والمدعومة بتكلفة الخامات، وذلك على الرغم من إنخفاض الكميات المباعة للقطاع بنسبة 33% والتي أدت إلى إنخفاض مصروفات البيع والتوزيع بمبلغ 1.44 مليون ريال وبنسبة 15.51 % نتيجة إنخفاض مصاريف الشحن.

وارتفعت الإيرادات إلى 405.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 395 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 167.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 25.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 60 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 32.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.