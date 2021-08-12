شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت تبوك" ترتفع 250% بالربع الثاني لانخفاض مصاريف الاستهلاك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت تبوك، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 250% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض تكلفة المبيعات والانتاج للربع الثاني،وانخفاض مصاريف الاستهلاك للربع الحالي نتيجة التغير في تقدير محاسبي وهو الاعمار الانتاجيه للالات والمعدات، بالإضافة إلى انخفاض الأعباء التمويليه للربع الحالي.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 49.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 50 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 29.5 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 28.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.