شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سيسكو" تتراجع 60% بالربع الثاني 2021 وإدارتها تُوصي بتوزيعات نقدية بـ 32.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، المُعلنة اليوم الخميس، تراجع أرباحها بنسبة 60.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 22.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 56.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 83.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 73.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى عكس مخصص تكلفة استبدال الأصول (بمبلغ 75 مليون ريال سعودي) لمرة واحدة خلال الربع الثاني من العام 2020.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 252.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 215.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 54.7 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل أرباح 83.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 32.6 مليون ريال، بواقع 0.40 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 4% من القيمة الإسمية للسهم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 32.3 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 26.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى النمو الكبير في الإيرادات بنسبة 54.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى التحسن الملحوظ في قطاع الموانئ للشركة، بسبب الزيادة في حجم الحاويات المناولة وكفاءة العمليات وفقاً للشروط وأحكام عقد الامتياز الجديد في ميناء جدة الاسلامي والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2021 بالاضافة الى التحسن في إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية.