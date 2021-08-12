شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على مستوى 71.20، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 72.75، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 71.20 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.20 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد