شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 1750.00 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1750.00 لتحديد الوجهة التالية بشكل أوضح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي