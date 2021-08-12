شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.3875، ليبقى التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة فعالاً، ويحصل على إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات السلبية لزيارة مستوى 1.3760 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3770 والمقاومة 1.3920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط