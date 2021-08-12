الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.3875، ليبقى التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة فعالاً، ويحصل على إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات السلبية لزيارة مستوى 1.3760 كهدف رئيسي تالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3770 والمقاومة 1.3920

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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