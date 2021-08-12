شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، يأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،بالتزامن مع هبوط مخزونات البنزين لأدنى مستوى خلال هذا العام ، فى علامة على تسارع الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 69.60$ ، من مستوى الافتتاح عند 69.33$، و سجل أدنى مستوي عند 68.99$ ،وصعد خام برنت قرابة 0.5 % إلى مستوي 71.88$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 71.56$ ، وسجل أدنى مستوي عند 71.22$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.4 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 6 آب/أغسطس ، فى ثاني انخفاض أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،فى حين توقع الخبراء انخفاض بحوالي 0.8 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع الخامس على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، فى علامة إيجابية على قوة مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.3 مليون برميل ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

من ناحية أخرى ،حثت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الأربعاء تحالف أوبك بلس على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ،وأعاذت ذلك إلى ضمان سلامة تعافي الاقتصاد العالمي.