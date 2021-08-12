شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يرتفع على استحياء – تحليل – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.45% ليكسب السهم نحو 25 سنت ويستقر على سعر 55.86 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 55.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 57.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد