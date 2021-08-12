شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 1.05% بما يعادل 71 سنت ليستقر السهم على سعر 68.02 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 64.75، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 73.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد