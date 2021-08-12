الاقتصاد

فيس بوك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 12-08-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.32% بما يعادل -1.17 نقطة ليستقر على سعر 359.96 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي مستمر لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طوال استقراره أعلى مستوى 358.65، ليستهدف مستوى المقاومة 377.50.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا