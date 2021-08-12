شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.29% بما يعادل -8.14 نقطة ليستقر على سعر 2,753.79 دولار، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 2,900، طيلة ثبات الدعم 2,670.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه