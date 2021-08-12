شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 53.11، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 43.59 إلى 68.37)، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.37% بما يعادل 20 سنت ليستقر على سعر 54.14 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 53.11، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 49.39 الذي يمثل نسبة 76.4%.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه