شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 12-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم الخميس 12-8-2021، مقابل الجنيه المصرى، وذلك نظرا لاجازة البنوك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٣ هـ ، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وأكد البنك المركزى المصرى انه سوف يُستأنف العمل بالبنوك العاملة فى مصر صباح يوم الأحد الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢١

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.