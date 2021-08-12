الاقتصاد

استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يسجل 23 جنيها في المزرعة

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن  تتراوح بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين  26-30 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة ،وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي بين 39-42 جنيها، و سجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو  سجلت40 جنيها. 

 

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن  و أسعار البيض الأبيض  تراوحت بين 41-43  جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، و وكرتونة البيض البلدى 45 جنيها في المزرعة والمستهلك بين 48-50 جنيها للكرتونة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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