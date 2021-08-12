شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يسجل 23 جنيها في المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن تتراوح بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة ،وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي بين 39-42 جنيها، و سجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو سجلت40 جنيها.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن و أسعار البيض الأبيض تراوحت بين 41-43 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، و وكرتونة البيض البلدى 45 جنيها في المزرعة والمستهلك بين 48-50 جنيها للكرتونة.