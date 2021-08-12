شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى – تحليل - 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتفى سعر النفط بالهدف السلبي الأول عند 67.45 واندفع صعوداً بشكل قوي ليهاجم مستوى 69.25 ويغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 71.05 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق 69.25 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 71.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد