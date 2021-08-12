شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الخليج تعلن تشغيل خط الأنابيب البري والبحري لنقل الغاز من الخفجي إلى الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج عن نجاحها في مد أول خط أنابيب بري وبحري بطول 100 كيلو مترلنقل الغاز من مرفق التصدير بعمليات الخفجي المشتركة إلى الكويت عن طريق الربط مع خطوط الغاز التابعة لشركة نفط الكويت والتي تقوم بتغذية محطة الزور للطاقة.

وتصل الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب نقل الغاز بـ24 مليون قدم مكعب من الغاز الخفيف، وهو ما يعزز من إمكانات الكويت في الاستفادة من موارد الغاز المتاحة ويسهم في استغلالها محليا في إنتاج وتوليد الطاقة ويخفض تكاليف استيراد كميات الغاز المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلي لاسيما في أوقات الذروة، بحسب بيان للشركة على موقعها الإلكتروني.

ويأتي تشغيل خط الغاز الجديد في إطار الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية وبهدف تعزيز إمكانات الكويت من إمدادات الغاز وتنفيذا للتوجهات والخطط الإستراتيجية التي تبنتها الشركة وبفضل الجهود المتضافرة لقيادات الشركة السابقة والحالية والعاملين من الكوادر الوطنية.

وذكرت الشركة أن هذا الإنجاز الكبير جاء كمحصلة للتعاون والتفاهم المتبادل مع الشريك بمنطقة عمليات الخفجي المشتركة شركة أرامكو لأعمال الخليج والذي أثمر إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ذات المردود الاقتصادي والبيئي والذي يواكب الطلب المتنامي محليا وعالميا من الغاز الطبيعي.

وأضافت أن هذا التعاون يشكل إضافة إيجابية في سجل العلاقات والتاريخية المضيئة بين كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والتي ستكون دافعا لمزيد من الإنجازات التي ستعود بالخير والرخاء على البلدين.

وفي يوليو الماضي، وقالت الشركة الكویتیة لنفط الخلیج إن جمیع أعمالھا بمنطقة عملیات الوفرة المشتركة تتم وفقا لخططھا الموضوعة مسبقا والمتسقة مع توجیھات وزارة النفط ومؤسسة البترول الكویتیة مؤكدة "عدم وجود أي عوائق تواجه الإنتاج أو التصدیر".

وأوضحت الشركة أن ما تم نشره وتداوله من معلومات في بعض الصحف والخدمات الإخباریة المحلیة بأن آبار الوفرة قد تتوقف مجددا بسبب إغلاق البوابة الأمنیة الواقعة في الجانب الكویتي "غیر صحیح".

يشار إلى أن الشركة الكویتیة لنفط الخلیج تقوم باستكشاف وتطویر وإنتاج النفط في المنطقة البریة من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدیر والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق) والمنطقة البحریة من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق (الخفجي ولولو والحوت والدرة).

وأسست الشركة الكویتیة لنفط الخلیج وھي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكویتیة في عام 2002 لتكون مسؤولة عن حصة الكویت في حقول المنطقة المقسومة بین دولة الكویت والمملكة العربیة السعودیة بدلا عن شركة الزیت العربیة بعد انتھاء عقدھا مع الكویت.

ووقعت السعودية والكويت في نهاية ديسمبر الماضي اتفاقيةً ملحَقَة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بينهما.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية الشهر الجاري أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.