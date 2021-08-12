شكرا لقرائتكم خبر عن الخضري: المحكمة تقرر إنهاء إجراء التنظيم المالي وتصفية الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري" استلامها قرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وافتتاح إجراء التصفية.

وقالت "الخضري" في بيان لـ"تداول"، إنه تم تعيين بدر حاتم التميمي مصفي للشركة وذلك نظراً لتصويت الدائنين بالرفض على مقترح إعادة التنظيم المالي بتاريخ 25/12/1442ه الموافق 4/8/2021م.

وقالت إن المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس نصت بفقرتيها (ب) و(ج) على أنه : "يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار.

وسيتم افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها. وذكرت أنه لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على قرار المحكمة خلال مهلة 14 يوم تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وقالت "الخضري" إنه سيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.