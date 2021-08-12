شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي بعد تراجع وتيرة التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، خاصة بعد تراجع وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ،وانحسار احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية.

أضاف اليورو مقابل الدولار أكثر من 0.1% إلى 1.1748$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1737 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1732$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا قرابة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون التسعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.1705$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 93.19 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي بسبب تباطؤ عمليات الشراء كأفضل استثمار متاح ،بعدما خففت بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، من الضغوط التضخمية على مجلس الاحتياطي الاتحادي ،وأدت إلى انحسار احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.