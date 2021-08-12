شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يصدر طابع بريد تذكارى بمناسبة "يوم الشباب الدولي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة "يوم الشباب الدولي" والذي يوافق 12 أغسطس من كل عام بهدف المشاركة في تعزيز إهتمام المجتمع الدولى لقضايا الشباب، ونشر الوعي ببرامج العمل العالمية للشباب وأهميتها.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن الشباب هم عماد التقدم ومستقبل الدول، والسبيل إلى نهضة وازدهار الأوطان، لما لهم من دورٌ مهمٌ في بناء المجتمع وتحقيق مستقبل أفضل لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بهدف المشاركة في نشر الوعي بأهمية الاهتمام بقضايا الشباب.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع والبطاقات التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على اصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة اصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.