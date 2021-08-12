شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 12-8-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك نظرا لاجازتها اليوم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ ، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع.

وأكد البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس، مؤكدا أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.57 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.