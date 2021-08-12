شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.5% خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 10884.50 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2871.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.10% مغلقًا عند مستوى 3846.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.73% مغلقًا عند مستوى 13247.81 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 9.61% ليغلق عند مستوى 3524.95 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 9.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثاني في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 715.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وزاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 376 مليار جنيه إلى 380.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 134 مليار جنيه إلى 136.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 509.9 مليار جنيه إلى 516.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%.

بالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.759 مليار ورقة منفذة على 238 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.791 مليار ورقة منفذة على 312 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 22.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 103.7 مليون ورقة منفذة على 1785 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 48.15% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 51.85%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 341.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 57.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.8 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 122.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.7 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 180.4 ألف عملية.

يذكر أن البورصة المصرية قد انعقدت 4 جلسات خلال الأسبوع المنتهي، بعد تعطلها اليوم الخميس بمناسبة السنة الهجرية.