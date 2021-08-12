شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مليون دولار لتطوير أحد مصانع الأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن التفاصيل الجديدة لتطوير وتحديث شركة النصر للأسمدة بالسويس احدى الشركات التابعة ، لافتا لـ"الخليج 365" أنه سيتم تنفيذ مشروع إنشاء وحدة الأمونيا بشركة النصر للأسمدة حيث تم الحصول على موافقة مبدئية من المجلس الأعلى لطاقة على تخصيص حصة غاز إضافية 500 ألف متر مكعب تخصص للمشروع.

أضاف عماد الدين مصطفى، أنه تبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 600 مليون دولار لإنتاج 1500 طن امونيا يوميا بالشراكة مع احدى شركات القطاع الخاص ، و جارى الحصول على الموافقة النهائية لمشروع وحدة الامونيا الجديدة لاعتباره منطقة حرة نظرا لأن انتاجه موجه للتصدير حيث صدرت بالفعل موافقة عامة للمشروعات المماثلة.

أشار إنه تم تطوير وحدات وخطوط انتاج شركة النصر للأسمدة بالجهود الذاتية لتخفيض التكاليف مع زيادة الإنتاجية، لافتا انه تم طرح المناقصة الخاصة بمشروع معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع مشروع "ايباب 3" والذى تشرف عليه وزارة البيئة بغرض تحقيق التوافق البيئي والمقدر له تكاليف اجماليه 12 مليون يورو.

أوضح انه جارى الاعداد لطرح مناقصة عالمية لدراسة الحالة الفنية لمصانع الشركة تمهيدا للحصول على عروض فنية لأنسب الحلول، حيث يهدف المشروع لتحويل الشركة الى الربحية وخفض معدلات استهلاك الطاقة بالمقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمية بجانب التوافق البيئي مع قوانين البيئة المصرية .