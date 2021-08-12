شكرا لقرائتكم خبر عن "المنافسة السعودية": تلقينا 156 طلب اندماج وأصدرنا 61 خطاب عدم ممانعة في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف رئيس وحدة فحص الاندماجات في الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية طلال الحقيل، عن تلقي 156 طلبا خلال العام الجاري لعمليات تركز اقتصادي (اندماج)، فيما أصدرت 61 خطاب عدم ممانعة اندماج.

وأكد أن اندماج 32 شركة ومؤسسة للصرافة يعد أكبر عملية اندماج في تاريخ الهيئة من حيث عدد الشركات وليس من حيث قيمة الصفقة، وذلك من أصل 73 شركة صرافة في السعودية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأعلنت الهيئة أمس، عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين 32 شركة ومؤسسة للصرافة، موضحة أن نوع التركز هو اندماج جميع الشركات تحت كيان واحد.

وأوضح الحقيل، أن شركات ومؤسسات الصيرفة تمثل حصتها 34% من سوق الصيرفة، في حين المنشآت المعنية بالاندماج تشكل فقط 17%، والبنوك التقليدية تمثل 45% في سوق الصيرفة، بينما الفنادق 3%.

وبحسب الحقيل، خلصت الهيئة بعد دراسة سوق تبديل العملات (بيع وشراء العملات الأجنبية) بعناية فائقة، إلى أن عملية الاندماج بين الـ32 شركة صرافة لن تؤدي إلى إيجاد كيان جديد قادر على رفع الأسعار أو الحد من المنتجات.

وقال إن كثيرا من هذه الشركات تضررت من جائحة كورونا، منها 19 مؤسسة موجودة في منطقة مكة المكرمة وتسع مؤسسات في المدينة المنورة وواحدة في منطقة الرياض ومثلها في الشرقية.

وأوضحت "منافسة"، أن سوق بيع وشراء العملات تتميز بالشفافية العالية وأسعار الصرف المتغيرة حسب حالة السوق العالمية، وبالتالي يصعب على المنشآت المهيمنة فيها رفع الأسعار.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية قالت إنها لا تمانع إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وشركة الأهلي للتكافل.

وذكرت الهيئة في تغريدة لها بموقع التواصل تويتر، أن نوع التركز هو اندماج شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مع شركة الأهلي للتكافل.

وكانت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.

وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بإصدار عدد (23,852,462) سهما عاديا جديدا بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.