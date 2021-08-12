شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: السعودية مثال يحتذى به في انبعاثات غاز الميثان ونطمح للريادة فيما يتعلق بالمناج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، أن الأرقام أظهرت أن المملكة تُعد مثال لغيرها من الدول المنتجة للهيدروكربون، حيث تقف في مركز متقدم مقارنة بغيرها وبشكل كبير فيما يتعلق بانبعاثات الميثان على سبيل المثال.

وأضاف الأمير عبدالعزيز في كلمته بندوة الاقتصاد الدائري للكربون التي ينظمها صندوق التنمية الصناعية، أن المملكة سجلت تقدما في خفض انبعاثات الكربون باعتبارها أحد أكبر منتجي الهيدروكربون في العالم، ولذلك لا يمكن مقارتها مع غيره وكما لا يمكن مقارنة شركة نفط مثل أرامكو بحجم إنتاجها الكبير مع غيرها من الشركات.

وأكد الوزير أن المملكة ليست جزءا من المشكلة، بل يرى أنها جزء من الحل، وإذا ما قامت الدول المنتجة للهيدروكربون بما قامت به المملكة منذ السبعينيات عندما قامت بالتقاط الميثان واستخدامه في ينبع وأوجدت شركة البتروكيماويات الضخمة واستخدمته في إنتاج بعض المنتجات من قطاع التكرير والبتروكيماويات كل هذه الأمور حدثت دون خسارة.

وأضاف أن السعودية قامت بالتقاط الغاز والاستفادة منه، وهذه الأرقام يمكن مقارنتها مع كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والبرازيل وفنزويلا وغيرها من دول أوبك ومن خارج أوبك، وحينها يتأكد تفوق المملكة بامتياز.

وشدد على أن المملكة في جهودها اليوم أضحت تخطط مسبقا كما وعدت بأنها لن تكون جزءا من المشكلة ولن ترضى بأن تكون فقط جزءا من الحل نحن نطمح للريادة في هذه الحلول ولدينا القدرة على ذلك باعتقادي.

وندوة "الاقتصاد الدائري للكربون" ينظمها صندوق التنمية الصناعية السعودي. وتجمع الباحثين في مجال الطاقة النظيفة، وصنَّاعَ السياسات، والمنظمين، والأكاديميين لإجراء مناقشاتٍ عمليةٍ حول السياسات والإصلاحات التنظيمية اللازمة للنهوض بنجاح بتقنيات الطاقة النظيفة والابتكار.

وتشكِّلُ هذه الندوة جزءً من جهود الصندوق الصناعي لرفع مستوى الوعي حول الموضوعات الرئيسة التي تهم القطاع الخاص، وذلك امتدادًا لدور الصندوق كممكن مالي رئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف لتحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وكان وزير الطاقة قد صرح في وقت سابق بأنه سيتم الإعلان عن مشروع للطاقة الشمسية والذي سينتج الكهرباء بأقل تكلفة لكل كيلوواط.