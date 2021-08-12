شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس.. أحداث فارقة فى حركة المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح سوق الذهب تداولاته اليوم الخميس على ترقب وحذر من المتداولين ، وذلك في انتظار بيانات اقتصادية سيكون لها آثار واضحة في حركة المعدن النفيس، المتضرر بقوة من بيانات التوظيف الأمريكية بالقطاع الزراعي والتي دفعت الذهب نحو تسجيل تراجعات بنحو 4 %.

أبرز الأحداث المرتقبة اليوم الخميس 12 أغسطس 2021، هي إعلان توقعات التضخم في نيوزيلندا (ربع سنوي) والقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة (ربع سنوي) واجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في أوبك ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وإعانات البطالة الأمريكية ومزاد السندات الأمريكية الآجلة لـ 30 عام، وجميعها تؤثر على حركة تداول الذهب والعملات.

وكان الذهب ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1732.61 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1733.90 دولار.

وارتفع الذهب في مصر بحوالي 7 جنيهات أمس وذلك مع تحرك سعر اونصة الذهب في مصر المعاملات الفورية لتربح قرابة 15 دولار إلي مستويات تتراوح بين 1735 إلي 1740 دولار.