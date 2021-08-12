شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبني قاعدة دعم -تحليل - 12-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات الزوج فوق مستوى 153.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 55، بانتظار زيارة مستويات 154.50 ثم 155.20 كأهداف رئيسية، مع التذكير بأن الثبات فوق 151.80 يمثّل الشرط الأهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.50 و 154.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد