شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من المقاومة – تحليل - 12-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البلاتين مزيد من الميل الصاعد ليقترب من المقاومة المحورية 1035.00، حيث يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ عند 945.00 وتمتد إلى 880.00 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1035.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط