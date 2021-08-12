شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لإجراءات التنازل ونقل الملكية عن وحدات سكن مصر ودار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإجراءات والأوراق المطلوبة الخاصة بنقل المليكة والتنازل عن وحدات مشروع سكن مصر ودار مصر ، وننشر الأوراق المطلوبة وهى..

إيصال يثبت سداد كامل قيمة الوحدة.أصل كشف الحساب.إيصال ضريبة التصرفات العقارية " مصلحة الضرائب العقارية"لإيصال مياه.أصل محضر الاستلام.أصول التوكيلات إن وجدت.سداد مبلغ 117 جنيه رسوم تقديم طلب تنازل.شهادتين من بنك التعمير والإسكان بعدم الحصول على وحدات سكنية.صورة من الرقم القومى.مصاريف التنازل 11% من إجمالي قيمة الوحدة.